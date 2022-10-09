“هدف” يكشف أعداد المستفيدات من برنامج “وصول” منذ إطلاقه

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إنجازات برنامج “وصول” منذ إطلاقه في شهر نوفمبر 2017 وحتى سبتمبر المنقضي.
وأوضح أن أكثر من 168 ألف امرأة استفدن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، كما تجاوزت أعداد الرحلات المدعومة من البرنامج أكثر من 30 مليون رحلة، خلال الفترة نفسها.
ويسهم برنامج “وصول” بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل، بحد أقصى 1100 ريال شهريًا للمستفيدة براتب 6000 ريال وما دون، و800 ريال بحد أقصى شهريًا للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهراً من تاريخ أول رحلة.
وفق “أخبار 24”.