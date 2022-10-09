 فوز 3 فرق سعودية بالمراكز الأولى في أول "هاكاثون" بمدينة أوكساچون

تصدرت 3 فرق سعودية قائمة المراكز الأولى الفائزة في أول هاكاثون تنظمه مدينة “أوكساچون” الصناعية في نيوم، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم لدعم المبتكرين السعوديين من طلاب الجامعات والشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الرائدة.
وتنافست الفرق على تقديم عدة مشاريع ابتكارية مكنتها من الفوز بالمراكز الأولى، حيث قدم فريق “بلايند لاين” من جامعة الأمير محمد بن فهد مشروعاً يُمكّن المكفوفين من تعلم طريقة برايل باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما قدّم فريق “نظام بناء ثلاثي الأبعاد وإنترنت الأشياء” من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مشروعاً لاستخدام طائرات دون طيار لمراقبة مراحل البناء كافة.
وقدَم فريق “سافيترو” من جامعة الملك عبدالعزيز فكرة مشروع لتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية. وفق “أخبار 24”.
وستحظى الفرق الثلاثة الفائزة في “الهاكاثون” بفرصة المشاركة في “مسرعة أوكساچون”، والتي ستنطلق نهاية العام الجاري، ما سيتيح لهم التواصل مع خبراء عالميين ومتخصصين، ثم تعزيز فرصهم للدخول إلى الأسواق، وتحويل أفكارهم إلى شركات جاهزة للاستثمار.
وتنافس أكثر من 61 فريقاً على مدى 3 أيام، بدعمٍ من مسرعة الأعمال “بلوسوم”، على تقديم أفكار وابتكارات في مسارات التقنية في خدمة الإنسان، والابتكار لمواجهة تحديات ندرة المياه، وحلول الطاقة المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر، والوقود الكهربائي.
وضمّت لجنة التحكيم 5 من المحكمين والمتخصصين والمسؤولين من وزارة التعليم، و”أوكساچون”، ومسرّعة “بلوسوم”.
وأوضحت مديرة الابتكار في “أوكساچون” ليسا نوركوس، أن مجموعة من الابتكارات المحلية قُدمت من خلال أكثر من 600 طلب قدّمها مجموعة من الباحثين وطلاب الجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال”، مشيرةً إلى أن اختيار الفرق الثلاثة الفائزة جاء بعد تحقيقها أفضل النتائج بناءً على المعايير المعتمدة لـ”الهاكاثون”.