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رياضة > ضمن مبادرات تعزيز دور المرأة.. “تطوير عسير” تطلق مبادرة مجدولة للرياضات النسائية
09/10/2022   10:14 م

ضمن مبادرات تعزيز دور المرأة.. “تطوير عسير” تطلق مبادرة مجدولة للرياضات النسائية

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أطلقت هيئة تطوير منطقة عسير بالشراكة مع وزارة الرياضة، مبادرة مجدولة ضمن مبادرات تعزيز دور المرأة، وبهدف تفعيل الرياضة النسائية في منطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أن الفعاليات التنافسية في مجدولة تتنوع بين الهايكنق ويقام في متنزه الجرة، وكرة الطائرة في نادي أبها، والتسلق في متنزه الشرف بتنومه، إلى جانب التنس الأرضي في نادي أبها، وركوب الدراجات في متنزه الحبلة، وأخيرًا الطيران الشراعي في مقر اتحاد الطيران الشراعي.

وأشارت إلى أن هناك اشتراطات صحية وعمرية للمشاركة، ويكون التسجيل من خلال رابط إلكتروني أنشأته الهيئة، مبينة أنه تم استقبال المشاركات في الرياضات النسائية المختلفة، على أن تستمر هذه الفعاليات لمدة شهرين متتالين منذ تاريخ الانطلاق.

تطوير عسير

تطوير عسير

تطوير عسير

تطوير عسير

تطوير عسير

تطوير عسير

 مبادرة مجدولة

وفق “أخبار 24”.

ضمن مبادرات تعزيز دور المرأة.. “تطوير عسير” تطلق مبادرة مجدولة للرياضات النسائية

رياضة
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