وزير “الصحة”: ما طُرح من مشاريع التخصيص لا يتجاوز 10%.. وتحالفات دولية دخلت القطاع

قال وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم (الأحد)، إن انتقال المستثمرين من قطاعات أخرى للاستثمار في القطاع الصحي يبين مدى الثقة الموجودة في القطاع.
وأشار الجلاجل خلال ملتقى الصحة العالمي المنعقد في الرياض اليوم (الأحد)، إلى دخول تحالفات دولية ووطنية بشكل كبير في المشاريع المطروحة من خلال مركز التخصيص الوطني، مبينا أن الوزارة لم تطرح سوى 10% من مشاريع التخصيص الموجودة في القطاع.
وأضأف وفقا لـ”الإخبارية”، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن المشاريع المتبقية، مبيناً أن القطاع الصحي واعد وعدد المستثمرين فيه كبير، سواء كان بالشراكة مع القطاع الخاص أو الاستثمار المباشر، أو نقل الشركات الدولية لمقارها إلى المملكة.
وكشف أن عدد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات الصحية المخطط لها على مدى السنوات الـ 5 المقبلة سيتجاوز 100 مشروع، موضحا أن فرص الاستثمارات الرأسمالية التقديرية فيها من قبل القطاع الخاص تُقدر بـ 48 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
وبين أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تضمنت إنشاء وتشغيل مدينتين طبيتين في شمال وجنوب المملكة، وتقديم خدمات النقل الطبي الجوي على مستوى المملكة وإنشاء وتشغيل 900 سرير لتقديم خدمات التأهيل الطبي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بأكثر من 200 مركز، وشراكة لخدمات الأشعة.
وشهد الملتقى توقيع عددٍ من الاتفاقيات في المجال الصحي بهدف تعزيز التكامل والشراكة بين القطاع العام والخاص.
يذكر أن ملتقى الصحة العالمي 2022 يقام هذا العام في دورته الثالثة، من 9 – 11 أكتوبر بشعار “التحول في القطاع الصحي” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 112 متحدثاً من المتخصصين والخبراء في الرعاية الصحية من المملكة والعالم.
فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل:
دخول المستثمرين إلى القطاع الصحي يبين أن الاستثمار في القطاع عال وواعد#ملتقى_الصحة_العالمي#الإخبارية pic.twitter.com/k3kZbfQniF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 9, 2022