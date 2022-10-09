استعدادًا لكأس العالم.. وزير “النقل” يطَلع على جاهزية مطار الملك فهد الدولي بالدمام

اطّلع وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، على جاهزية مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك خلال جولةٍ تفقدية.
والتقى الجاسر بالرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام محمد الحسني، واستعرِض الجانبان خلال الجولة مشروع تطوير نظام مناولة الأمتعة، وآخر تطورات مشروع تحديث منصات تسجيل الركاب، موجّهاً بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و”رؤية المملكة 2030″.
ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بجهود العاملين في قطاعات المطار للعمل على رفع مستوى التنسيق المشترك تسهيلاً لحركة السفر، إذ سيشهد المطار نموا مُتسارِعًا مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر 2022. وفق “أخبار 24”.