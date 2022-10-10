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رياضة > الأهلي يدرس المشاركة في بطولة ودية بأبو ظبي
10/10/2022   7:01 ص

الأهلي يدرس المشاركة في بطولة ودية بأبو ظبي

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تدرس إدارة النادي الأهلي، بالتنسيق مع المدير الفني لفريق كرة القدم، المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن استغلال فترة التوقف المقبلة بإقامة وتنظيم معسكر خارجي للفريق بهدف إعداد اللاعبين واقتراب المدرب منهم والتعرف على إمكانيات وقدرات عناصر الفريق.

في الوقت الذي تلقت فيه إدارة النادي دعوة للمشاركة في بطولة ودية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تشهد مشاركة نخبة من الأندية الخليجية والعربية.

ويسعى الأهلاويون لاستغلال تلك المشاركة، من أجل زيادة الانسجام العناصري بين خطوط الفريق، وتصحيح الأخطاء الفنية التي وقع بها الفريق في المواجهات الرسمية السابقة بدوري يلو. وفق “أخبار 24”.

الأهلي يدرس المشاركة في بطولة ودية بأبو ظبي

رياضة
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