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جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب ممطرة في مكة وأتربة في المدينة وانخفاض للحرارة بالرياض وجدة
10/10/2022   7:02 ص

طقس اليوم.. سحب ممطرة في مكة وأتربة في المدينة وانخفاض للحرارة بالرياض وجدة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وبين أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة والدمام، و39 درجة في المدينة المنورة، و36 درجة في الرياض وجدة، و26 درجة في أبها).

طقس اليوم.. سحب ممطرة في مكة وأتربة في المدينة وانخفاض للحرارة بالرياض وجدة

جديد المحليات
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