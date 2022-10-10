مواطن يستغني عن وظيفته ويحقق حلمه بمشروع المليون شجرة في الجوف

أطلق المواطن والمزارع ناصر الحمد، مشروعه الخاص “المليون شجرة” بمنطقة الجوف، لإنشاء مصنع لزيت الزيتون.
وكشف الحمد لـ”أخبار 24″ أنه كان يعمل مدرسا ثم مديرا لمدرسة بمنطقة الجوف قبل أن تراوده فكرة إنشاء مزرعة لأشجار الزيتون.
وأوضح أنه بدأ البحث عن أفضل وأحدث التقنيات في زراعة الزيتون وعملية الري والحصاد والعصر والإنتاج، لكي يضمن إنتاج زيت زيتون طبيعي 100% بعيداً عن المواد الحافظة أو الإضافية، أو حتى المواد الكيماوية في عملية الزراعة.
وأضاف أنه قام بتأسيس مصنع ومعصرة لزيت الزيتون أطلق عليه اسم (المليون شجرة) نسبة إلى هدفه الذي حققه وهو زراعة مليون شجرة زيتون وتحويله إلى منتج عالي الجودة مساهماً بذلك في دفع عجلة التنمية، وتصنيع منتج وطني عالي الجودة بأيدي أبناء الوطن.
وأشار الحمد إلى أن التقنيات الحديثة التي استخدمها شجعته على إكمال المشروع، مؤكداً أنه استطاع إنتاج أكثر من 200 ألف لتر من زيت الزيتون الصافي الموثق في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز محليا ودوليا.