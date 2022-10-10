بيان إلحاقي من “الالتزام البيئي” حول الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد بينبع

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أمس (الأحد)، بيانا إلحاقيا بشأن رصد انسكاب زيتي بميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري، أن أعمال اللجنة المحلّية وفرق العمليات البحرية والساحلية والجوية ما زالت قائمة ومستمرة على مدار الساعة.
وأضاف المطيري أن فرق العمليات الميدانية تمكنت من مكافحة الانسكاب وبشكل كبير حتى هذه اللحظة، والسيطرة عليه في موقع محدد، مع استمرار أعمال المسح الساحلي والبحري والجوي.
وأكد أن تقارير الهيئة العامة للموانئ تشير إلى سير عمليات الملاحة البحرية في ميناء الملك فهد الصناعي بشكل فاعل وعدم تأثرها بالحـادث.
وأشار إلى أن الهيئة الملكية بينبع أكدت استمرارية الأعمال في المنشآت الصناعية، بأعلى مستويات الكفاءة، وعدم رصد أي أثر سلبي حتى الآن على صحة الإنسان أو على البيئة البحرية وذلك بالتعاون مع المراكز البيئية ذات الصلة.