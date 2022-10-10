نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > لاعب السلة ناصر أبو جلاس يرد على ناديه أحد: “أعطوني مستحقاتي”
10/10/2022   7:01 ص

لاعب السلة ناصر أبو جلاس يرد على ناديه أحد: “أعطوني مستحقاتي”

+ = -
677

رفض لاعب كرة السلة بنادي أحد، ناصر أبو جلاس، الصمت مع بيان ناديه الصحفي، وإعلان إيقافه بداعي غيابه عن لقاء النصر بالدوري السعودي.

وخرج وعلق اللاعب عبر حساب كرة السلة السعودية قائلا: “اجتمعت مع الإدارة بعد لقاء ضباء في الجولة الخامسة، وطلبت استلام مستحقاتي التي تخص السنة الماضية بشكل كامل، شرطوا عليا توقيع عقد جديد مقابل استلام المستحقات مع محاولة إجباري بذلك، فرفضت ذلك وطلبت مستحقاتي ثم الحديث عن العقد الجديد.. وعادوا مرة أخرى بعرض استلام مستحقاتي قبل لقاء النصر”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “تواصلت مع مصطفى القبلي قبل اللقاء بيوم ولم يتم الرد صباح يوم المباراة أعدت التواصل مجدداً برسالة ثم اتصال وكان رد تعال للمعسكر وما لك إلا اللي يرضيك، ذهبت للمعسكر وتفاجأت بتحويل مبلغ بسيط رغم أنه تبقى لي مبلغ عالي، فذكرت لهم لن ألعب حتى استلم كامل مستحقاتي الذي تخص السنة الماضية”.

لاعب السلة ناصر أبو جلاس يرد على ناديه أحد: “أعطوني مستحقاتي”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885231270.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.