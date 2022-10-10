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جديد المحليات > “التجارة” تشهَّر بمواطن و3 مقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط التموينات
10/10/2022   7:02 ص

“التجارة” تشهَّر بمواطن و3 مقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط التموينات

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شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيمين من الجنسية الهندية، بعد صدور حكم قضائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر في نشاط التموينات بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمِّن تغريم المخالفين 80 ألف ريال، وإغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها، بالإضافة إلى إلغاء التراخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

كما تضمن الحكم القضائي إبعاد المقيمين عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الوزارة أن المواطن منح المقيمين الثلاثة صلاحية مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص تحت مظلَّة سجله التجاري، وتصرفهم بشكل مطلق في المنشآت التابعة له والتي تضم 3 محال تجارية لبيع المواد الغذائية والملبوسات، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع خارج المملكة.

“التجارة” تشهَّر بمواطن و3 مقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط التموينات

جديد المحليات
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