رونالدو يواصل هواية هز الشباك.. ويحقق رقمًا مميزًا جديدًا في مسيرته

حقق كريستيانو رونالدو، رقمًا مميزًا جديدًا في مسيرته عندما وصل إلى تسجيل 700 هدف على مستوى الأندية، ومنح مانشستر يونايتد التقدم على إيفرتون (2-1) في الدوري الإنجليزي مساء الأحد.
وبدأ المهاجم المخضرم، الذي يواجه صعوبات مع المدرب الجديد ليونايتد إيريك تن هاج، المباراة على مقاعد البدلاء، وشارك خلال الشوط الأول بدلاً من المصاب أنتوني مارسيال ومنح فريقه التقدم 2-1 بعد 14 دقيقة من المشاركة.
وحتى يصل رونالدو إلى 700 هدف، فقد احتاج إلى 20 عامًا ويومين؛ حيث سجل هدفه الأول مع سبورتنج لشبونة كلاعب مراهق.
وهذا الهدف 144 لرونالدو مع يونايتد خلال فترتين في النادي، إلى جانب خمسة أهداف مع سبورتنج و450 مع ريال مدريد و101 مع يوفنتوس.
وتماما كما حدث الأسبوع الماضي في قمة المدينة أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي، وجد يونايتد نفسه متأخرًا بهدف مبكر في ملعب جوديسون بارك بعد أن سدد أليكس إيوبي كرة قوية من 20 مترًا.
ومع ذلك، استجاب الفريق الزائر بشكل رائع هذه المرة وسرعان ما أدرك التعادل بواسطة لاعبه الجديد البرازيلي أنتوني، ليصبح أول لاعب في يونايتد يسجل في أول ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز.
ودخل رونالدو بعد ذلك بشكل غير متوقع بعد إصابة أنتوني مارسيال، لكنه احتاج إلى 14 دقيقة فقط ليحرز هدفه الأول في الدوري هذا الموسم، ويصل إلى 144 هدفًا مع يونايتد عبر فترتين. وفق “أخبار 24”.
واعتقد ماركوس راشفورد أنه ضمن الفوز الخامس ليونايتد في ست مباريات بالدوري بعدما هز الشباك قرب النهاية، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب لمسة يد على مهاجم إنجلترا.
وحاول إيفرتون إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة لكن يونايتد صمد وخرج بالفوز ليصبح خامسًا برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد إيفرتون، الذي انتصر في آخر جولتين، عند عشر نقاط في المركز 12.