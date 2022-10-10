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رياضة > الهلال يعلن تخصيص إيراد ثابت من عائداته للعمل الخيري
10/10/2022   7:01 ص

الهلال يعلن تخصيص إيراد ثابت من عائداته للعمل الخيري

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، عن تخصيص إيراد ثابت من عائدات ‫الهلال‬ للعمل الخيري للنادي عبر مؤسسته الخيرية.

وقال بن نافل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تخصيص إيراد ثابت من عائدات الهلال‬ من التذاكر خطوة تُسهم في استمرارية العمل الخيري للنادي عبر مؤسسته الخيرية”.

وأوضح: “الأهم من ذلك هو إشراك الجماهير في الأجر والمثوبة، اسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأتمنى أن يكون ذلك محفزًا إضافيًا للحضور بشكل أكبر لدعم الفريق ومؤسسة الهلال الخيرية‬”. وفق “أخبار 24”.

الهلال يعلن تخصيص إيراد ثابت من عائداته للعمل الخيري

رياضة
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