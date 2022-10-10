الهلال يعلن تخصيص إيراد ثابت من عائداته للعمل الخيري

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، عن تخصيص إيراد ثابت من عائدات الهلال للعمل الخيري للنادي عبر مؤسسته الخيرية.
وقال بن نافل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تخصيص إيراد ثابت من عائدات الهلال من التذاكر خطوة تُسهم في استمرارية العمل الخيري للنادي عبر مؤسسته الخيرية”.
وأوضح: “الأهم من ذلك هو إشراك الجماهير في الأجر والمثوبة، اسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأتمنى أن يكون ذلك محفزًا إضافيًا للحضور بشكل أكبر لدعم الفريق ومؤسسة الهلال الخيرية”. وفق “أخبار 24”.
تخصيص إيراد ثابت من عائدات #الهلال من التذاكر خطوة تُسهم في استمرارية العمل الخيري للنادي عبر مؤسسته الخيرية، والأهم من ذلك هو إشراك الجماهير في الأجر والمثوبة، اسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأتمنى أن يكون ذلك محفزًا إضافيًا للحضور بشكل أكبر لدعم الفريق و #مؤسسة_الهلال_الخيرية💙 https://t.co/UOohebBaIM
— فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) October 9, 2022