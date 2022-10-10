بالفيديو والصور.. كيف خاض الشباب مرانه الأخير لمواجهة الهلال في دوري روشن؟

اختتم المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، المدرب الإسباني فيسنتي مورينو، مساء الأحد، استعداداته في ملعب النادي الرديف، تأهبًا لمواجهة فريق الهلال مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة السابعة في دوري روشن السعودي.
وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، في حضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.
وعقب ذلك اكتفى المدرب الإسباني، بتمارين فنية وتكتيكية خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين لمباراة الفريق أمام الهلال مساء الإثنين.
ويقود الهلال مدربه الأرجنتيني رامون دياز فيما يقود الشباب مدربه الإسباني فيسنتي مورينو والذي قاد الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالفوز في أول 6 مباريات في دوري المحترفين لأول مرة. وفق “أخبار 24”.
ويدخل الشباب اللقاء وهو يغرد في الصدارة بالعلامة الكاملة “18 نقطة” وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، ويعلم أهمية هذه المواجهة التي قد تعزز نتيجتها من صدارته أو تجعل المنافسين على مقربة منه.
🤩👏🏼 بهمة عالية.. ننهي تحضيراتنا لمباراة الغد#يلا_شباب #الشباب pic.twitter.com/ts6wGL1jzq
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 9, 2022