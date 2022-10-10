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رياضة > بالفيديو.. الأهلي ينفي الاستغناء عن سلمان المؤشر
10/10/2022   7:01 ص

بالفيديو.. الأهلي ينفي الاستغناء عن سلمان المؤشر

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نفى المركز الإعلامي بنادي الأهلي، الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية، عن إقصاء المدير الفني لفريق الأهلي، المدرب الجنوب أفريقي موسيماني، لاعب الفريق سلمان المؤشر.

وفي الوقت الذي أثيرت فيه شائعات عن الاستغناء عن سلمان المؤشر، بسبب الأداء غير الجيد للاعب في لقاء جدة الماضي بدوري يلو، نشر حساب النادي عبر حسابه على “تويتر”، فيديو ظهر خلاله مشاركة اللاعب سلمان المؤشر في برومو التدريبات اليومية، قبل موقعة نجران.

وبهذا الفيديو نفى الأهلي، شائعة إقصاء اللاعب سلمان المؤشر من التدريبات الجماعية لعدم قناعة موسيماني بمستوياته. وفق “أخبار 24”.

ويستعد الأهلي الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو بـ9 نقاط، لمواجهة نظيره نجران الذي يحتل المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 3 نقاط، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة.

بالفيديو.. الأهلي ينفي الاستغناء عن سلمان المؤشر

رياضة
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