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جديد الخرج > ‏بعد مرور شهر على انطلاقة الشريك الأدبي بالخرج : الشاعر خالد العتيق يبهر الحضور بشلال قصائدة
10/10/2022   12:32 م

‏بعد مرور شهر على انطلاقة الشريك الأدبي بالخرج : الشاعر خالد العتيق يبهر الحضور بشلال قصائدة

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الخرج اليوم – سعود الضحوك :

واصلت فعالية الشريك الأدبي بمحافظة الخرج فعالياتها الأدبية التابعة لوزارة الثقافة وتحديدا هيئة الأدب والنشر والترجمة حيث استضافت الشاعر الاستاذ خالد العتيق ضيفا من مدينة الرياض وسط حضور جميلا من متذوقا ومتذوقي الشعر بالخرج .

حيث احتضنت (مساحات بيهايف) فعاليتها رقم ٩ بعد مضي شهر على انطلاقتها ، ويعتبر ممثل لمحافظة الخرج حيث هو الوحيد وضمن ٤٠ مقهى أدبي بالمملكة مشارك في فعالية (الشريك الادبي) .

مالك مساحات بيهايف ومدير المشروع الأستاذ عبدالعزيز السويلم عبر للخرج اليوم عن سعادته باستضافة الفعالية التي من خلالها أكد أنها فجّرت ينابيع الادب في وطننا وضمن الرؤية المباركة الكبيرة .

أما الشاعرة والمقدّمة لفعاليات الشريك الأدبي الأستاذة منى السامطي فقد أبدعت من خلال دورها بالفعالية في التنسيق مع الشعراء والشاعرات والأدباء والادبيات والمؤلفين والمؤلفات لمًا تملكه من علاقات كبيرة بهم .

ينتظر الجميع نجاحا كبيرا لمساحات بيهايف خاصة لما تملكه من ترسانة قوية من أعضاء فريق العمل النشيط منذ قبل انطلاق الفعالية .

خالد العتيق الذي عبّر خلال رسالة ارسلها من جواله بسعادته لعودته للخرج وتقديم هذه الامسية الشعرية ضمن فعاليات الشريك الأدبي .

‏بعد مرور شهر على انطلاقة الشريك الأدبي بالخرج : الشاعر خالد العتيق يبهر الحضور بشلال قصائدة

جديد الخرج
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