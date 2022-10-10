“ساما” : 13% تراجعًا في تحويلات الأجانب و10% ارتفاعًا في تحويلات السعوديين

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، خلال شهر أغسطس الماضي، انخفاضا بنسبة 13% لتبلغ نحو 11.92 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أنه مقارنة بشهر يوليو 2022، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر أغسطس 2022 ارتفاعا بنحو 323 مليون ريال، وبنسبة 3%.
وأشارت إلى أن تحويلات السعوديين للخارج ارتفعت خلال أغسطس الماضي بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 6.33 مليار ريال.
وكشفت البيانات أن شهر أغسطس 2022 كان أكثر الشهور تراجعًا في تحويلات غير السعوديين خلال 2022، بنسبة 13%، ثم مايو 10%، ويوليو 7%، في حين ارتفعت التحويلات في شهر مارس بنسبة 5% ويناير 4%، ثم أبريل 3%.
وأوضحت أن تحويلات السعوديين خلال أغسطس 2022، ارتفعت بنسبة 10%، فيما وصلت نسبة الزيادة في شهر يوليو إلى 49% ويناير إلى 45%، وفبراير 34%، بالمقارنة بنسبة التحويلات خلال نفس الشهور من 2021. وفق “أخبار 24”.