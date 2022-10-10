أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية ، خلال الفترة من 9 – 27 أكتوبر 2022، على أن تبدأ فترة التدريب 8 يناير 2023.
وأوضح المعهد أن الدراسة ستكون في تخصصي فني في الصيانة الكهروميكانيكية وفني في الاتصالات والإشارات والتحكم والعمل في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة.
وأبان أن فترة التدريب 18 شهرًا بمكافأة شهرية 3 آلاف ريال، أثناء التدريب، وراتب شهري يصل إلى 9 آلاف ريال عقب اجتياز التدريب، مع التسجيل في التأمين الاجتماعي إضافة إلى تأمين طبي.
واشترط على المتقدمين الحصول على الثانوية العامة بمعدل 80% فما أعلى، ودرجة القياس 60% فأعلى، وتتراوح الأعمار ما بين 18- 26 عامًا، مع اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
وفق “أخبار 24”.