كرم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مواطناً إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن من أهالي المنطقة وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما.

وأوضحت إمارة المنطقة أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير تركي بن طلال السفير الإماراتي، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان في مكتبه بمقر الإمارة، مشيرة إلى أن المواطن الإماراتي الذي جرى تكريمه يدعى “عبدالناصر العولقي”، وكان يعمل ضمن فريق مهرجان صيف أبها.

وأضافت أن أمير المنطقة كرّم أيضا المواطن عبدالله القحطاني أحد منسوبي الإمارة، لموقفه الإنساني خارج ساعات العمل، في سرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائرٍ إماراتي لذويه في الإمارات.

من جهته، أكد “آل نهيان” أن البادرة التي قدمها كل من “العولقي” و”القحطاني” تدل على متانة العلاقة بين البلدين وما تحويه من تآخٍ ومحبة.

أمير عسير يكرّم عبدالله القحطاني

أمير عسير يكرّم إماراتيًا

وفق “أخبار 24”.