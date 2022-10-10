كرم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مواطناً إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن من أهالي المنطقة وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما.
وأوضحت إمارة المنطقة أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير تركي بن طلال السفير الإماراتي، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان في مكتبه بمقر الإمارة، مشيرة إلى أن المواطن الإماراتي الذي جرى تكريمه يدعى “عبدالناصر العولقي”، وكان يعمل ضمن فريق مهرجان صيف أبها.
وأضافت أن أمير المنطقة كرّم أيضا المواطن عبدالله القحطاني أحد منسوبي الإمارة، لموقفه الإنساني خارج ساعات العمل، في سرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائرٍ إماراتي لذويه في الإمارات.
من جهته، أكد “آل نهيان” أن البادرة التي قدمها كل من “العولقي” و”القحطاني” تدل على متانة العلاقة بين البلدين وما تحويه من تآخٍ ومحبة.
#فيديو ||
الأمير #تركي_بن_طلال يستقبل سفير دولة الإمارات الشقيقة، ويكرّم إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن من أهالي المنطقة وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما، كما كرّم أحد منسوبي الإمارة نظير تصرفه المحترف وخارج ساعات العمل، في سرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائرٍ إماراتي. pic.twitter.com/sV7fwUpooW
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 10, 2022
وفق “أخبار 24”.