أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس عام 2022م بنسبة 16.8%، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021.
وكشفت البيانات أن ارتفاع المؤشر نتيجة تحقيق اتجاهات نمو إيجابية في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز، مع ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابيا منذ شهر مايو 2021 ،عقب سلسلة معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي.
وأوضحت ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 15.5% خلال شهر أغسطس 2022 مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 ،إذ زادت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 11 مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس من العام الحالي. وفق “أخبار 24”.
وجاء استمرار نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع مسجلًا 22%، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا أيضا بنسبة 11.3%، في حين ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.9%، بالمقارنة بشهر يوليو الماضي.