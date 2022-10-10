أكد مجلس شؤون الأسرة أن 13 % من السعوديين يسعون لتلقي العلاج النفسي، مضيفا أن هناك 5 حالات نفسية شائعة قد يصاب بها المرء، ومنها الاكتئاب والرهاب الاجتماعي.
وأضاف المجلس، بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للصحة النفسية، أن الحالات الأخرى تشمل القلق من الانفصال عن الشريك، والوسواس القهري، وثنائي القطب، موضحا الأعراض التي تستوجب زيارة الفرد العيادات النفسية، ومنها فقدان القدرة على التحكم في المشاعر، وتغير أنماط النوم.
ولفت إلى أن الحالات الأخرى شملت أيضا ظهور الآلام الجسدية بدون تفسير واضح، وفرط المشاعر السلبية والقلق والحزن بصورة دائمة، والعزلة والهروب من الاجتماعات، وإدمان العقاقير المهدئة، واضطراب الأداء العام في العمل.
من جهته، استعرض المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أبرز الإحصائيات عن الصحة النفسية، ومنها أن 75% من الأمراض النفسية المزمنة تبدأ في سن 24 عاما، و50٪ من الاضطرابات النفسية تبدأ بالظهور قبل عمر 14 سنة، و1 من أصل 5 أشخاص بالغين يعانون أحد اضطرابات الصحة النفسية.
وأضافت أن 25% من الأشخاص واجهوا اتخاذ قرار بين الضروريات اليومية ودفع تكاليف رعاية الصحة النفسية، في حين حاول 52% من المحتاجين إلى رعاية نفسية التغلب عليها وحدهم بدلا من السعي للحصول على رعاية نفسية مناسبة، بينما يعاني ما يزيد على 10 ملايين شخص فوق سن 18 عاما أكثر من إدمان واحد أو اضطراب في الصحة النفسية. وفق “أخبار 24”.