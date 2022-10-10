أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة، ونسب التعافي المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض في الحالات الحرجة والوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 104 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 817838 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 110 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 804679 حالة.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9365 حالة وفاة.
وأشارت إلى تسجيل انخفاض طفيف في منحنى الحالات الحرجة، حيث دخلت حالة جديدة إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 44 حالة.
وفق “أخبار 24”.