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جديد المحليات > “المؤشر الإيجاري”: انخفاض متوسط إيجارات الشقق السكنية في 24 حيًا بالرياض خلال سبتمبر
10/10/2022   3:38 م

“المؤشر الإيجاري”: انخفاض متوسط إيجارات الشقق السكنية في 24 حيًا بالرياض خلال سبتمبر

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سجّل المؤشر الإيجاري بمنصة سكني انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية في 24 حيًا في مدينة الرياض، يتراوح بين 1% إلى 46% للصفقات الإيجارية في شهر سبتمبر، مقارنة بالصفقات الإيجارية في شهر أغسطس، من بين 66 حيًا من الأحياء التي سجلت 200 صفقة إيجارية أو أكثر على الشقق السكنية، شملت ما يزيد على 38 ألف صفقة إيجارية على الشقق السكنية في أحياء الرياض خلال شهر سبتمبر.

وأوضح المؤشر أن أحياء (المربع، والحمراء، والملك فيصل، وغبيرة، والصحافة، والعمل) جاءت الأكثر انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية بما يتجاوز 20%، بينما سجلت باقي الأحياء الـ42، ثباتًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاع بمعدل يصل إلى 11%.

وأشار إلى أن الأحياء الثلاثة الأعلى تسجيلا لصفقات الشقق السكنية جاءت حي ظهرة لبن، والورود، وطويق.

وفق “أخبار 24”.

“المؤشر الإيجاري”: انخفاض متوسط إيجارات الشقق السكنية في 24 حيًا بالرياض خلال سبتمبر

جديد المحليات
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