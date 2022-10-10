بدء الرحلات التجريبية لمشروع النقل العام في المنطقة الشرقية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية الرحلات التجريبية لمشروع النقل العام بالحافلات؛ عبر عدد من المسارات الرئيسية.
ويأتي هذا الإطلاق تمهيدًا للإطلاق الرسمي الذي سيتم في الفترة المقبلة، حيث سيخدم المشروع شبكة خطوط مختلفة داخل مدن الدمام، والخبر، والظهران، والقطيف، عبر رحلات مجدولة وتقاطر منتظم بمجموع مسافات يبلغ 400 كيلومتر للذهاب والعودة لكامل المسارات.
ويضم المشروع 212 محطة تغطي أغلب نقاط الجذب في المدن المذكورة، من خلال توفير 85 حافلة حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، وتبلغ السعة الإركابية للحافلة الواحدة 81 راكبًا، ويستعمل على مدار 18 ساعة يوميًا، من الساعة 5:30 صباحًا حتى 11:30 مساءً.
وذكرت أمانة المنطقة أنه سيتم تطبيق الأنظمة الذكية في الرقابة والتشغيل عبر تطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة الحافلات ومرونة الدفع باستخدام بطاقات ذكية يمكن شراؤها وإعادة شحنها عبر عدد من القنوات الإلكترونية والمتمثلة في أجهزة بيع ذاتية وتطبيق خاص لخدمة الأجهزة الذكية، كما تعاقدت مع إحدى الشركات لتشغيل المشروع في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، لمدة 5 سنوات.
يذكر أن المشروع سيسهم في توفير خيارات متعددة للتنقل لسكان وزوار حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وتسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، والحد من استهلاك الطاقة، وخفض وتقليل الازدحام المروري.
وفق “أخبار 24”.