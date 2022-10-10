أمير منطقة الرياض يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في الثاني من ربيع الآخر الموافق 27 أكتوبر 2022، والتي تعد أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، من جانب الأعداد المشاركة، ومبالغ الجوائز التي ستمنح للفائزين.
ورفع سمو أمير منطقة الرياض الشكر للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على الدعم والاهتمام بقطاع الرياضة ومنافساتها مؤكداً دور الجميع في تحقيق التطلعات المنشودة ومستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
يذكر أن دورة الألعاب السعودية 2022 تقدم الفرصة لأكثر من 20 ألف رياضي ورياضية، للمشاركة من خلال التصفيات وتجارب الأداء، وستشهد الدورة مشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري، يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى فئة الأفراد الذين سيشاركون تحت علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وسيتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 5 ألعاب، خصصت للرياضات البارالمبية، فيما يتنافس المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال؛ إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.