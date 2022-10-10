“التعليم”: التقديم على التقاعد المبكر متاح لمن أكمل 25 عامًا في الخدمة

أكدت وزارة التعليم أن التقدم على التقاعد المبكر سيكون متاحاً لمن أكمل صافي خدمة 25 عاماً فأكثر، وذلك خلال المدة الموحدة والتي تبدأ من يوم 13 من شهر ربيع الأول الجاري وحتى يوم 22 رمضان المقبل.
وأوضحت الوزارة خلال التعميم الصادر لجميع قطاعات الوزارة والمديريات وإدارت المناطق، أن تقديم الطلبات سيكون عبر نظام “فارس” الإلكتروني مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
وأشارت إلى أنه طبقًا للوائح يجوز للوزير تأجيل طلب الموافقة على الاستقالة أو الإحالة للتقاعد المبكر، لنهاية العام الدراسي، إذا كان التاريخ المحدد للخروج يقع أثناء العام الدراسي.
وأفاد التعميم أن يوم 4/ 12/ 1444هـ، سيكون اليوم الأخير في العام الدراسي الحالي 1444هـ، وهو آخر يوم دوام لشاغلي الوظائف التعليمية الذين تقدموا بطلبات تقاعد خلال العام الحالي، وصدرت لهم قرارات التقاعد رسمياً.
ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن للمتقدم العدول عن طلب التقاعد المبكر قبل اعتماد الطلب رسمياً في نظام “فارس”.
وفق “أخبار 24”.