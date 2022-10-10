نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التعليم”: التقديم على التقاعد المبكر متاح لمن أكمل 25 عامًا في الخدمة
10/10/2022   6:55 م

“التعليم”: التقديم على التقاعد المبكر متاح لمن أكمل 25 عامًا في الخدمة

+ = -
560

أكدت وزارة التعليم أن التقدم على التقاعد المبكر سيكون متاحاً لمن أكمل صافي خدمة 25 عاماً فأكثر، وذلك خلال المدة الموحدة والتي تبدأ من يوم 13 من شهر ربيع الأول الجاري وحتى يوم 22 رمضان المقبل.

وأوضحت الوزارة خلال التعميم الصادر لجميع قطاعات الوزارة والمديريات وإدارت المناطق، أن تقديم الطلبات سيكون عبر نظام “فارس” الإلكتروني مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

وأشارت إلى أنه طبقًا للوائح يجوز للوزير تأجيل طلب الموافقة على الاستقالة أو الإحالة للتقاعد المبكر، لنهاية العام الدراسي، إذا كان التاريخ المحدد للخروج يقع أثناء العام الدراسي.

وأفاد التعميم أن يوم 4/ 12/ 1444هـ، سيكون اليوم الأخير في العام الدراسي الحالي 1444هـ، وهو آخر يوم دوام لشاغلي الوظائف التعليمية الذين تقدموا بطلبات تقاعد خلال العام الحالي، وصدرت لهم قرارات التقاعد رسمياً.

ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن للمتقدم العدول عن طلب التقاعد المبكر قبل اعتماد الطلب رسمياً في نظام “فارس”.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم”: التقديم على التقاعد المبكر متاح لمن أكمل 25 عامًا في الخدمة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885231385.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.