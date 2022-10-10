“الثقافة” تعتزم إطلاق المركز الثقافي “فناء الأول” في حي السفارات بالرياض

أعلنت وزارة الثقافة عن عزمها إطلاق مركز “فناء الأول” في الحي الدبلوماسي بالرياض، والذي سيكون مركزاً ثقافياً متكاملاً مخصصاً لاحتضان المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب الإبداعية المتعددة، عبر المساحات المتنوعة التي يوفرها للمعارض الفنية، وورش العمل، والملتقيات الثقافية.
وسيحتضن المركز المعارض الفنية، وورش العمل الفنية والتعليمية، وبرنامجاً متنوعاً من الندوات والنشاطات الثقافية الأخرى، إضافة إلى مكتبة متخصصة تقدم مجموعة واسعة من الكتب الثقافية والفنية في مجالات مختلفة، وسيكون له مجموعة فنية دائمة معروضة في “فناء المنحوتات”.
ويقع المركز في المبنى التاريخي للبنك الأول بحي السفارات، والذي يعد من المعالم البارزة في الحي الدبلوماسي بتصميمه المميز المكوّن من أعمدة أسطوانية في إطار مربّع الشكل، ومزيّن بزخرفة هندسية منقوشة على الطراز النجدي التقليدي.
وأعادت الوزارة توظيف المبنى بهدف تحويله إلى فضاء ثقافي؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الثقافة كأسلوب حياة، وصنع فرص للتبادل الثقافي العالمي. وفق “أخبار 24”.