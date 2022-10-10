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جديد المحليات > 33 شركة سعودية تشارك في معرض جايتكس للتقنية والاتصالات بدبي
10/10/2022   10:44 م

33 شركة سعودية تشارك في معرض جايتكس للتقنية والاتصالات بدبي

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تشارك هيئة تنمية الصادرات في معرض جايتكس للتقنية والاتصالات، في دبي بـ 33 شركة وطنية تحت هوية “صناعة سعودية”؛ وذلك من أجل الترويج للمنتجات والخدمات التقنية الوطنية في أحد أضخم المعارض التقنية المتخصّصة.

وتأتي مشاركة “الصادرات السعودية” في المعرض ضمن دورها الرئيسي في الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة، وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحديد فرص الأعمال التجارية الدولية، وربط المصدرين بالمشترين المحتملين.

كما تسهم المشاركة في الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية في كبرى المنصات التجارية الحيوية التي تجمع المستثمرين والمهتمين بمجالات عدة، خاصة الخدمات التقنية والاتصالات، بشكلٍ يسهم في زيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية. وفق “أخبار 24”.

ويعد معرض جايتكس من أهم المنصات التقنية التي تستعرض أحدث الحلول التقنية التي توصل إليها المتخصّصون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في عدد من المجالات التقنية مثل: الحوسبة السحابية، وتقنية المستهلك، ومراكز المعلومات، والتسويق الإلكتروني، ويشارك في المعرض أكثر من 5 آلاف جهة عارضة تمثل أكثر من 170 دولة بحضورٍ يتجاوز 100 ألف زائر.

33 شركة سعودية تشارك في معرض جايتكس للتقنية والاتصالات بدبي

جديد المحليات
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