توفيق الربيعة: توسعة الحرم المكي مستمرة وتكاليفها تجاوزت 200 مليار ريال

قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، إن توسعة الحرم المكي مستمرة وتكاليفها تجاوزت 200 مليار ريال، مؤكداً أنه أكبر مشروع بناء في التاريخ، وأن تطويره مستمر.
وأوضح وزير الحج والعمرة، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم (الإثنين)، أن المشاعر المقدسة شهدت تطورات جذرية في بنيتها التحتية والتنظيمية لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن من داخل وخارج المملكة.
وأكد أن قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة سهل الوصول للمشاعر المقدسة، مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأشار إلى أن منصة “نسك” تهدف إلى تيسير الإجراءات، حيث يمكن إصدار تأشيرة العمرة وحجز الباقات في أقل من 24 ساعة. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الحج والعمرة الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، قد عقد مؤتمراً صحفياً بمقر سفارة المملكة بالقاهرة، كشف فيه عن إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين المصريين في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة للقادمين من جميع دول العالم.