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جديد المحليات > “الصحة” توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية
10/10/2022   10:43 م

“الصحة” توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية

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وقعت وزارة الصحة ممثلة بمركز تميز الصحة الرقمية عدة مذكرات تعاون مشترك مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشملت الاتفاقيات التوقيع مع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للقلب، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وسيمنس للرعاية الصحية المحدودة، وخدمات الحلول المتقدمة للاتصالات، وهيلت جينا، وأسند للحلول الصحية المتقدمة.

وتهدف الاتفاقيات إلى وضع إطار للتعاون المشترك في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية المقدمة للمرضى، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين ومتابعة المرضى، بالإضافة إلى تنفيذ الدراسات الصحية والأبحاث ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

كما تهدف إلى بناء السجلات الصحية الوطنية للأمراض وتبادل البيانات الخاصة بها، وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع، وتنفيذ برامج تدريبية وملتقيات ومؤتمرات علمية لمقدمي الخدمة.

"الصحة" توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية "الصحة" توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية "الصحة" توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية "الصحة" توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية "الصحة" توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية "الصحة" توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية "الصحة" توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية "الصحة" توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية

“الصحة” توقع عدة اتفاقيات لدعم الرعاية الصحية الافتراضية

جديد المحليات
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