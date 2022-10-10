خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس كوريا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالتين خطيتين، من رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
تسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم (الإثنين)، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في جمهورية كوريا تشوي يونغسام.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة بارك جوون يونغ.