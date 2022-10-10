إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية على المعتمرين القادمين من مصر

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين المصريين، وذلك بتوجيه كريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح الربيعة أن ذلك يأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الربيعة اليوم (الإثنين) بمقر سفارة المملكة بالقاهرة، حيث نوه بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة “نسك” لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة، لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات. وفق “أخبار 24”.
وأشار الربيعة إلى التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية؛ للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.