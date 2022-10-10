“عالم أبشر لوطن آمن”.. “الداخلية” تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي

تشارك وزارة الداخلية تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”، في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الحالي؛ وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة.
وتشمل محاور المشارَكة؛ أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها؛ بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات. وفق “أخبار 24”.
بعنوان “عالم أبشر لوطن آمن”.. #الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 بـ #دبي#وزارة_الداخلية_في_جيتكسhttps://t.co/Q3yn734S6t pic.twitter.com/s38ag9zOfI
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 10, 2022
#الداخلية تستعرض حلولها التقنية بخمسة محاور رئيسة في جيتكس #دبي#وزارة_الداخلية_في_جيتكسhttps://t.co/MW4ETK9KAI pic.twitter.com/7ajowMvTKl
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 10, 2022