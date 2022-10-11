“الموارد البشرية” توقع اتفاقاً لإنشاء مركز لغسيل الكلى ضمن برنامج “سخاء”

وقَّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية؛ لإنشاء مركز لغسيل الكلى.
ومثَّل الوزارةَ في توقيعها نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، فيما مثَّل المؤسسةَ عضو مجلس الأمناء منصور الجميح، وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء مركز محمد بن عبدالله الجميح لغسيل الكلى، وتضمينه في برنامج “سخاء”، والذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع.وفق “أخبار 24”.
ويقدم “سخاء” حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، كما يتيح الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، وتقديم إسهامات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة.