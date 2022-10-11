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جديد المحليات > 4 أسباب وراء ثقل عجلة قيادة السيارة.. وهذه نصائح لتجنبها
11/10/2022   8:22 ص

4 أسباب وراء ثقل عجلة قيادة السيارة.. وهذه نصائح لتجنبها

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استعرض تقرير حديث، أبرز أسباب ثقل عجلة قيادة السيارة (الدركسون)، وذلك في مختلف أنظمة السيارات سواء العادي أو الكهربائي أو الهيدروليكي.

وبيّن التقرير، أن الأسباب تتضمن نقص زيت الدركسون في نظام توجيه عجلة القياد وهو ما يحدث اهتزازاً شديداً في العجلة أو انغلاقاً كاملاً في عجلة قيادة السيارة أثناء القيادة.

وأشار إلى أن أسباب الثقل تشمل دخول هواء إلى نظام التوجيه مؤدياً إلى ثقل مقود السيارة والتسبب بمشاكل عديدة في مختلف أجزاء النظام، وكذلك ارتخاء حزام الأمان أو القشاط في نظام التوجيه، إلى جانب تعطل مضخة المقود التي تتصل بنظام التوجيه.وفق “أخبار 24”.

ونصح بضرورة استمرار الاهتمام في مراقبة زيوت السيارة ومنها زيت الدركسون، والتأكد من عدم وجود تهريبات، مع إمكانية مراجعة فني السيارات لإنهاء تلك المشاكل إذا تم اكتشافها.

4 أسباب وراء ثقل عجلة قيادة السيارة.. وهذه نصائح لتجنبها

جديد المحليات
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