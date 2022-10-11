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جديد المحليات > “حساب المواطن” يوضح مصادر الدخل الأخرى والأنشطة التي يجب الإفصاح عنها
11/10/2022   8:21 ص

“حساب المواطن” يوضح مصادر الدخل الأخرى والأنشطة التي يجب الإفصاح عنها

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رد برنامج “حساب المواطن”، على استفسارات بشأن المقصود بمصادر الدخل الأخرى والأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المطلوبة من قبله.

وأوضح البرنامج، أن مصادر الدخل الأخرى هي أي دخل من أي مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية وحافز وساند ومكافأة الأئمة، وكذلك الدخل الناتج عن الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

وأشار إلى أن الأنشطة التجارية التي يجب الإفصاح عنها هي العوائد المالية سواء كانت ثابتة أو متذبذبة والناتجة من السجلات التجارية ويحصل عليها المُستفيد بشكل شهري أو غير ذلك.

حساب المواطن

حساب المواطن

وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن” يوضح مصادر الدخل الأخرى والأنشطة التي يجب الإفصاح عنها

جديد المحليات
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