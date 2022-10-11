وزير المالية يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2022

يرأس وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتعقد الاجتماعات خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتناقش أبرز القضايا والتحديات التي تواجه آفاق الاقتصاد العالمي.
ويشارك الجدعان في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث ستناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية جدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية والقضايا موضع الاهتمام العالمي والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومنها ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع المالية العالمية وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.
ويتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة المشهد التنموي العالمي؛ بما في ذلك التحديات التي تواجه الأمن الغذائي وسبل تأمين الوصول إلى الطاقة، بالإضافة إلى فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما ستتطرق إلى الفاقد التعليمي المترتب من الجائحة وأثره على النشء والإنتاجية المستقبلية.وفق “أخبار 24”.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، يشارك وزير المالية في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ووزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين المقرر عقده يوم 12 أكتوبر 2022، حيث يتم تنظيم هذا الاجتماع على خلفية التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، ولغرض مناقشة آخر التطورات، والحلول الممكنة لمواجهة تلك التحديات.
ويُعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية يومي 12 و13 أكتوبر 2022؛ لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماع يوليو، بالإضافة إلى المخاطر المتفاقمة بما في ذلك الضغوط التضخمية، والتشديد في السياسات النقدية، وتفاقم أزمة الغذاء.
كما سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مدى استجابة السياسات للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي؛ بما في ذلك كيفية الحفاظ على مجموعة العشرين كمنتدى فعال للتعاون الاقتصادي في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.