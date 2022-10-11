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جديد المحليات > رئيس “الترفيه” يعقد اجتماعاً مع جهات حكومية استعداداً لانطلاق موسم الرياض
11/10/2022   8:21 ص

رئيس “الترفيه” يعقد اجتماعاً مع جهات حكومية استعداداً لانطلاق موسم الرياض

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عقد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اجتماعاً مع جهات حكومية استعداداً لانطلاق موسم الرياض.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ويهدف لإنجاح موسم الرياض.

يذكر أن موسم الرياض بنسخته الثانية كان قد انطلق في أكتوبر من العام الماضي، واستمر لعدة أشهر، وتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات والبرامج الترفيهية التي توافقت مع اهتمامات أعمار وفئات مختلفة.وفق “أخبار 24”.

رئيس “الترفيه” يعقد اجتماعاً مع جهات حكومية استعداداً لانطلاق موسم الرياض

جديد المحليات
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