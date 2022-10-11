“دائرة الحكام”: طرد طارق حامد صحيح و”الصليهم” لم يكن يستحق البطاقة الحمراء

استعرضت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أبرز الحالات التحكيمية في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري روشن السعودي، محددة موقفها من حالتي طرد لاعبين خلال مواجهة النصر أمام الاتحاد.
وأكدت الدائرة صحة قرار الحكم بشأن طرد لاعب الاتحاد طارق حامد بسبب ثبوت لعبه العنيف تجاه أحد لاعبي النصر، في حين أكدت أن قرار طرد لاعب النصر عبدالمجيد الصليهم قرار غير صحيح، مشيرة إلى أن الأخير كان يستحق فقط كارتًا أصفر.
ونوهت الدائرة بصحة قرارات الحكام في مباريات الفتح وأبها، والرائد والعدالة، والوحدة والاتفاق، وأبها والنصر، والباطن وضمك، والهلال والاتفاق، والشباب والرائد.
وفق “أخبار 24”.