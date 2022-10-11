خالد البلطان: الهلال كلف فريق بمليارات.. وسيأتي اليوم الذي نفوز عليه

رفض رئيس نادي الشباب، خالد البلطان فكرة تأثر نادي الهلال بالغيابات خلال مواجهة فريقه التي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وقال البلطان في تصريحات إعلامية عقب المباراة: “الهلال يبنى من سنوات بمئات الملايين، وكلف هذا الفريق مليارات، وواجهنا اليوم لاعبي منتخب، لا يمكن القول بأن الهلال يتأثر بالغيابات.
وشدد : “أمر مخيب أننا لم نكسر سلسلة انتصارات الهلال علينا، ولكن كل مطرود ملحوق وسيأتي اليوم الذي نفوز فيه على الهلال”.
وواصل رئيس الشباب: “من النادر أن تكون نسبة الـ30% للجمهور الشبابي ممتلئة، وأشكر الجماهير الشبابية على حضورهم وهذا دليل على وعيهم وثقتهم بالفريق”.وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة رفع نادي الشباب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، فيما وصل رصيد الهلال إلى 14 نقطة في المركز الرابع.