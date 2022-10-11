دياز: لاعبو الهلال لا يدخرون جهدهم للمونديال.. ولم نتأثر بقرار الحرمان من التسجيل

أعرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، عن رضاه عن أداء لاعبيه أمام الشباب رغم التعادل.
وحسم التعادل الإيجابي (1-1) مباراة الديربي لحساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي ليفقد الهلال النقطة السابعة على التوالي.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الفريق قدم أداءً جيدًا وسيطر على أغلب المباراة لكن لم يحالفه التوفيق في ترجمة العديد من الفرص إلى أهداف على رأسها ركلة الجزاء المهدرة من أوديون إيغالو.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان بعض لاعبي الهلال يدخرون جهدهم ولياقتهم لعدم الإجهاد قبل كأس العالم، أكد دياز أن كل لاعب يشارك يقدم أفضل ما لديه، مشيرًا إلى أن الفريق لديه أكثر من لاعب دولي مصاب.وفق “أخبار 24”.
وقلل المدرب الأرجنتيني من تأثر الفريق بقرار الحرمان من التسجيل، مشيرًا إلى أن الهلال يملك لاعبين متجانسين، لكن التأثر جاء فقط بسبب الإصابات.