تدشين منصة لهيئة تطوير محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين

دشَّن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد، منصةَ العرمة الرقميةَ لإصدار تصاريح وتراخيص الأنشطة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة طلال الحريقي، أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة العرمة الرقمية يأتي ضمن الجهود التي تقدمها الهيئة لخلق بيئة أسهل وأيسر لإصدار التصاريح والتراخيص لممارسة الأنشطة البيئية، ومشاهدة إرث وتاريخ وأصالة المحميتين من مختلف التضاريس.
وأضاف أنه سيتم عرض أنشطة السياحة البيئية من خلال المنصة، أبرزها صعود الجبال والتنزه، وتجربة تأمل النجوم وركوب الراحلة والسفاري، وغيرها من الفعاليات والأنشطة البيئية التي تدعم تفعيل السياحة البيئية في المملكة، كما تتيح المنصة الحصول على معلومات دقيقة عن الأنشطة والفعاليات المقامة داخل حدود المحميتين.وفق “أخبار 24”.