ديربي مثير.. الشباب يرفض الخسارة من الهلال ويحافظ على صدارة دوري روشن (فيديو وصور)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ديربي الرياض بين الهلال والشباب التي أقيمت في الجولة السابعة بدوري روشن.
وبدأ فريق الهلال المباراة بضغط هجومي مكثف على مرمى نادي الشباب، وذلك عن طريق الثنائي الهجومي أوديون إيجالو وموسى ماريغا.
وترجم الهلال خطورته لهدف أول في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب موسى ماريغا، بتصويبة صاروخية سكنت شباك حارس الشباب.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال ماريغا في الدقيقة 34، ليعقبها بطاقة ثانية للاعب الشباب سانتي مينا في الدقيقة 38.
ومع بداية الشوط الثاني حصل نادي الهلال على ركلة جزاء بعد تعرض سعود عبد الحميد للإعاقة داخل منطقة جزاء الشباب.
وأهدر أوديون إيجالو ركلة الجزاء حيث سدد على يمين كيم سيونغ جيو وتألق حارس الشباب في التصدي للتسديدة الأرضية عند الدقيقة 54.
وواصل كيم سيونغ جيو التألق وتصدى لتسديدة صاروخية من ميشيل ديلجادو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57.
ونجح كارلوس جونيور في تسجيل التعادل للشباب بتسديدة قوية على يمين المعيوف بعد عرضية متقنة من هتان باهبري.
وشهدت الدقيقة 65 التبديل الأول لفريق الشباب بنزول فهد المولد وخروج هتان باهبري.
وأرسل لاعب نادي الهلال ناصر الدوسري عرضية خطيرة، لكنها مرت من أمام رأس المهاجم أوديون إيجالو.
وأرسل ميشيل ديلجادو عرضية جديدة عند الدقيقة 84 لكنها مرت بعيدة عن مهاجم الهلال وتحولت إلى ركلة مرمى.
وأجرى رامون دياز التبديل الثاني لفريق الهلال بنزول صالح الشهري وخروج إيجالو، والتبديل الثالث بدخول عبد الله الحمدان بدلًا من موسى ماريغا.وفق “أخبار 24”.
وأنقذ مدافع الشباب حسان تمبكتي فرصة هدف مؤكد بعدما حول عرضية ميشيل ديلجادو إلى ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وبهذه النتيجة رفع نادي الشباب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، فيما وصل رصيد الهلال إلى 14 نقطة في المركز الرابع.
الضربة الأولى هلالية 💪🏻🔥 pic.twitter.com/GgOhLfSVdX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 10, 2022
كارلوس جونيور يسجل هدف التعادل ⚽️
الهلال 1 × 1 الشباب#الهلال_الشباب
#SSC pic.twitter.com/qIPDCNgHly
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 10, 2022
وأرسل لاعب نادي الهلال ناصر الدوسري عرضية خطيرة لكنها مرت من أمام رأس المهاجم أوديون إيجالو.
وأرسل ميشيل ديلجادو عرضية جديدة عند الدقيقة 84 لكنها مرت بعيدة عن مهاجم الهلال وتحولت إلى ركلة مرمى.