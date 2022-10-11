نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رئيس الشباب: قضية شراحيلي منظورة.. ونحن ضد هذا القرار
11/10/2022   8:20 ص

رئيس الشباب: قضية شراحيلي منظورة.. ونحن ضد هذا القرار

+ = -
404

أعرب رئيس نادي الشباب، خالد البلطان عن عدم رضاه على قرار تواجد اللاعب الأجنبي الثامن خارج قائمة المباريات، وذلك عقب تعادل فريقه أمام الهلال بهدف لكل فريق.

وقال البلطان في تصريحات إعلامية عقب مواجهة الهلال: “نحن ضد قرار أن الأجنبي الثامن خارج قائمة الفريق، ويعد قراراً مجحفاً، ويجب بعد كأس العالم أن يلغى هذا القرار”.

وعن قضية اللاعب أحمد شراحيلي أوضح: “نحن في صمت قضائي ولا نستطيع الحديث بقضية منظورة”.

وكان الشباب قد تقدم بشكوى ضد مدافعه السابق ولاعب نادي الاتحاد، أحمد شراحيلي أوضح من خلالها أن اللاعب دخل في مفاوضات مع ناديه الجديد قبل الفترة الحرة من عقده في شهر يناير الماضي.وفق “أخبار 24”.

رئيس الشباب: قضية شراحيلي منظورة.. ونحن ضد هذا القرار

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885231455.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.