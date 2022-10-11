رئيس الشباب: قضية شراحيلي منظورة.. ونحن ضد هذا القرار

أعرب رئيس نادي الشباب، خالد البلطان عن عدم رضاه على قرار تواجد اللاعب الأجنبي الثامن خارج قائمة المباريات، وذلك عقب تعادل فريقه أمام الهلال بهدف لكل فريق.
وقال البلطان في تصريحات إعلامية عقب مواجهة الهلال: “نحن ضد قرار أن الأجنبي الثامن خارج قائمة الفريق، ويعد قراراً مجحفاً، ويجب بعد كأس العالم أن يلغى هذا القرار”.
وعن قضية اللاعب أحمد شراحيلي أوضح: “نحن في صمت قضائي ولا نستطيع الحديث بقضية منظورة”.
وكان الشباب قد تقدم بشكوى ضد مدافعه السابق ولاعب نادي الاتحاد، أحمد شراحيلي أوضح من خلالها أن اللاعب دخل في مفاوضات مع ناديه الجديد قبل الفترة الحرة من عقده في شهر يناير الماضي.وفق “أخبار 24”.