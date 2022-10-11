ما مساحات العمل الصحية المشتركة التي أُطلقت في ملتقى الصحة العالمي؟

ذكرت وزارة الصحة أن مساحات العمل الصحية المشتركة التي أطلقت في ملتقى الصحة العالمي هي مساحات معدة ومجهزة من قبل مستثمرين لتوفير بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال من الممارسين الصحيين السعوديين.
وأضافت أن أهداف هذه المساحات تشمل توفير فرص استثمارية جديدة، وخفض نسبة البطالة، وتوطين الوظائف الصحية المستهدفة، وهي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال المبتدئين.
ونوهت بمميزات هذه المساحات وهي تسهيل بدء العمل للممارسين الصحيين، والاستثمار في نشاط جديد يجمع عدة تخصصات صحية في مكان واحد، وتقليل التكلفة التأسيسية التشغيلية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ملتقى الصحة العالمي الذي انطلق في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض شهد توقيع وزارة الصحة عدة مذكرات تعاون مشترك مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية.