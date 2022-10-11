50 رقمًا قياسيًا خلال عامين.. أرقام “غينيس” تتحطم على صخرة إنجازات المملكة

حققت المملكة خلال العامين الماضيين حصيلة قياسية، وحطمت أرقامًا عديدة مسجلة بموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، حيث نجحت في تسجيل نحو 50 رقماً قياسياً عالمياً، لتبلغ حصيلتها الإجمالية 138 رقما على مدار تاريخها.
ودفعت إنجازات المملكة، موسوعة “غينيس” العالمية إلى اختيار “جدة سوبردوم” لتكون ضمن أهم الأرقام العالمية في الكتيّب الرسمي لنسخة 2023، باعتبارها أكبر قبة في العالم للفعاليات والمؤتمرات العالمية.
وجاءت أبرز تلك الأرقام القياسية التي حققتها المملكة كالتالي:
القبة المتشكلة
وقبة “جدة سوبر دوم” هو أكبر سقف خرساني بلا أعمدة في العالم، ويلغ قطرها 210.107 متر، وهي قادرة على التشكّل بحسب متطلبات كل حدث، وتغطي مساحة داخلية تعادل 39,753 متر مربع على ارتفاع يقدر بحوالي 46 متر.
“أوتليت” الرياض
ومن بين الإنجازات التي حققتها المملكة في عام 2022، كان أوتليت الرياض”، حيث حققت هيئة الترفيه رقماً جديداً في “غينيس”، من خلال المهرجان، بوصفه أكبر “أوتلت” مؤقت في العالم، بمساحة تصل لأكثر من 145 ألف متر مربع، إذ يجمع في مناطقه المتنوعة ثلاثة ملايين قطعة، تعود صناعتها لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية.
باعتباره الأكبر في العالم..#أوتليت_الرياض يدخل #موسوعة_غينيسhttps://t.co/ZVmfiLciP5 pic.twitter.com/XbnoSIYQPF
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 2, 2022
محطة تحلية أقل استهلاكا للطاقة
من أكبر الإنجازات القياسية التي حققتها المملكة في الموسوعة وبالتحديد في عام 2021، كانت “أقل محطة استهلاكاً للطاقة”، و هو ما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، من خلال محطة التحلية الجديدة التي بلغت قدرتها 2.27 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة.
ساعة الحرم
تعد ساعة البرج الأبرز في مكة المكرمة أكبر ساعة على وجه الأرض، وتقع على قمة فندق “أبراج البيت” المكون من 120 طابقا، حيث يبلغ قطرها 43 متر، وهي أكبر بست مرات تقريباً من وجه الساعة في برج إليزابيث التي تسمى ساعة بيج بن.وفق “أخبار 24”.
متنزهات الغضا
وتعد أكبر حديقة نباتية لأشجار الغضا في العالم، وهو الرقم الذي حققته وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال متنزهات الغضا بمحافظة عنيزة، حيث بلغت مساحتها أكثر من 172 مليون متر مربع.
صندوق عاكس في قلب الصحراء
مسرح المرايا هو أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم ويبلغ حجمه 9,740 متر مربع. شيدته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالقرب من مدائن صالح المشهورة تاريخياً. وصُمّم على شكل صندوق عاكس للبيئة الصحراوية حوله ويحتوي على دار للأوبرا وقاعات للمؤتمرات والحفلات.
قلادة مركز المملكة
في كل عام، يستعرض فنانون من أنحاء العالم أعمالهم المشكّلة من الضوء في مهرجان “نور الرياض”، وقد نجح البعض منهم في تحقيق أرقامٍ قياسيةٍ عالمية أبرزها ألمع زينة مضيئة معلقة، رصدتها غينيس للأرقام القياسية، حيث خمسة أطنان من الضوء معلقة كقلادة على صدر مبنى مركز المملكة.
واختار الفنان البلجيكي كويرت فيرمولين اسماً لهذا العمل الفني الذي يبلغ قطره 6.2 متر “نجمة متحركة” نسبة إلى اشعاعها المترامي في الفراغ والمتبدل بحكم الحركة الجزئية للقلادة العملاقة في الهواء.
مناطيد مضيئة
على طريق التجارة القديم الذي ربط تاريخياً بين جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، أضاء سماء العلا لعامين متواليين مهرجات ضم أكبر عرض للمناطيد المضيئة في العالم. تحديداً 142 منطاداً جابت في سماء موقع الحِجر الأثري، كجزء من التعريف بالقيمة المادية والمعنوية للمنطقة تاريخياً.
فنانة الوطن
تعد عهود المالكي أول سعودية تسجل رقما قياسيا بمفردها في موسوعة غينيس لأكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة، والتي رسمتها في باحة منزلها بمساحة 220 متراً مربعاً، مستخدمة 4 أطياف مختلفة من اللون البني، واستغرقت 45 يوما في العمل.
منزلقات في موسم الرياض
لكونها تحتوي على 24 منزلقاً ولطولها الذي يعادل 22.136 متر، حققت زحليقة عملاقة “بوليفارد رياض سيتي” رقمين قياسيين عالميين.