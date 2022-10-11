مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة، والحالات الحرجة، وارتفاع نسب التعافي والوفيات المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 195 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 31 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 818033 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 133 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 804812 حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9365 حالة وفاة.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى تسجيل انخفاض طفيف في منحنى الحالات الحرجة، حيث خرجت حالتين جديدتين من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 42 حالة.