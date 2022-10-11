الباحة تشهد افتتاح أول منتجع للمُسنين على مستوى المملكة

افتتح وكيل إمارة الباحة، عبد المنعم بن ياسين الشهري، أمس (الإثنين)، أول منتجع للمسنين على مستوى المملكة، وهو مشروع منتجع إكرام الوطني التابع للجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام”.
وأكد رئيس الجمعية، سعيد بن سعد المرطان، أن منتجع إكرام الوطني سيقدم خدمة الإيواء لمن لا عائل لهم من كبار السن كضيافة مؤقتة أو دائمة، فضلاً عن توفير حياة كريمة لجميع الفئات من كبار السن سواء كانوا رجالا أو نساء.
من جهته، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، عبد الله بن أحمد الوهيبي، إن الوزارة تعمل على توحيد الجهود والتكامل بين القطاعات لتوفير الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية والرعاية الصحية المقدمة لكبار السن. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المنتجع مقام على مساحة 30 ألف متر مربع ويضم في مرحلته الأولى مبنى دار الضيافة، وناديًا صحيًا ورياضيًا، ومسجدًا، وحدائق، وأماكن جلوس اجتماعية، ومطعمًا مركزيًا، ومكتبة، وصيدلية، وعيادات طبية.