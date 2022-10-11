“جدة سوبردوم” تتصدر أهم الأرقام العالمية في كتيّب غينيس 2023

اختارت موسوعة غينيس للأرقام القياسية “جدة سوبردوم” لتكون ضمن أهم الأرقام العالمية في الكتيّب الرسمي لنسخة 2023.
وذكرت أمانة محافظة جدة أن قبة جدة تتصدر كتيب الموسوعة، باعتبارها أكبر قبة في العالم للفعاليات والمؤتمرات العالمية.
يذكر أن قبة جدة تعد أكبر سقف حديد بلا أعمدة، ويبلغ قطرها 210.107 م، وهي قادرة على التشكّل بحسب متطلبات كل حدث، وتغطي مساحة داخلية تعادل 39,753 م على ارتفاع يقدر بحوالي 46م.وفق “أخبار 24”.
#قبة_جدة تتصدر كتيب أهم الأرقام العالمية، ضمن نسخة كتيب موسوعة غينيس للأرقام القياسية
2023#جدة_سوبردوم
— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) October 10, 2022