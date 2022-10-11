محافظ الخرج يلتقي مدير مستشفى إرادة والصحة النفسية بالخرج سابقاً

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة أ/ محمد بن هلال المطيري مدير مستشفى إرادة والصحة النفسية بالخرج سابقاً الذي تم تكليفه بالعمل في التجمع الصحي الأول بالرياض في بداية الاستقبال الذي حضره سعادة وكيل محافظة الخرج أ/ صقر بن عيسى الدعجاني رحب المحافظ بالمطيري مثنياً على جهوده المباركة الذي بذلها طيلة فترة عمله مديراً لمستشفى إرادة للصحة النفسية وتمنى له التوفيق في عمله الجديد.
وبعد ذلك قدم المطيري شكره وتقديره للمحافظ و الوكيل على حسن الاستقبال والتوجيهات التي قال إنها ستكون دافعاً لتقديم كل ما يصب في مصلحة الوطن .
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